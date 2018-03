Nu ook Escape Room in Komen 20 maart 2018

Komen heeft nu ook een 'escape room'. Bij dat concept laten deelnemers zich vrijwillig opsluiten in een huis of kamer, om dan door het oplossen van raadsels en puzzels - hopelijk - binnen het uur te ontsnappen. Pascal Clarisse (43) en Carla Alaimo (42) hebben naast hun kippenkwekerij in Komen een 'Escape Huis' geopend dat Alcatraz werd gedoopt.





Je kan er nu al terecht voor het eerste escapespel 'Com'in & Escape', maar het is de bedoeling dat er in de toekomst nog extra spellen bijkomen, onder meer eentje voor kinderen. "Toen het huis van de buren te koop kwam, beschouwden we dit als een unieke kans", zegt Carla, die halftijds leerkracht is in de VBS Wijtschate. "Een invulling was snel gevonden. We spelen zelf immers heel graag escapespellen. Beneden is er een feestzaaltje dat voor feestjes geboekt kan worden, boven kan er 'ontsnapt' worden. 'Com'in & Escape' is ingericht in het thema 'middeleeuwen'. Volgens ons verhaal hebben 8 broers in de 15de eeuw hun gronden samengelegd om Komen te stichten. De malafide halfbroer die uit die overeenkomst werd weggehouden, neemt wraak door het wapenschild van Komen te stelen. Deelnemers, die zich in ridder of jonkvrouw kunnen verkleden, moeten dat wapenschild terugkrijgen."





Deelnemen kost 20 euro per persoon voor groepen van 3 of 4, groepen van 5 of 6 betalen 90 euro samen. (JME)