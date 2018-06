Nieuwe kinderdagverblijf 'Krokonijn' gaat open 21 juni 2018

02u38 0

Kuurne heeft er met 'Krokonijn' een kinderdagverblijf bij. 25 baby's en peuters zullen opgevangen worden in het voormalige klooster naast de Sint-Pieterskerk, dat werd omgebouwd. Het kinderdagverblijf zal gerund worden door de vzw BIK. De opvangprijs wordt berekend op het inkomen van de ouders. "Door de stopzetting van Jip & Janneke in 2016 kwamen er 25 plaatsen vrij in een groepsopvang, gesubsidieerd door Kind & Gezin, met een kostprijs die gebaseerd is op het inkomen", legt Anthony Dewaele uit. "Begin december vorig jaar werd de organisatie van die 25 plaatsen toegewezen aan de vzw BIK, in handen van vzw Groep Ubuntu en vzw den achtkanter. Met de opstart van Krokonijn werden meteen ook twee andere kinderopvanginitiatieven in een nieuw kleedje gestopt. "De naschoolse buurtgerichte opvang op Spijker en Schardauw wordt voortaan Struisbeer en het kinderdagverblijf in de Kortrijksestraat is omgedoopt tot Kamelofant. De gekozen namen, die telkens een samenstelling zijn van twee dierennamen, tonen aan waar de kinderopvang voor staat. De namen symboliseren de fantasie en de daarbij horende verwondering van kinderen die wij volop stimuleren. Daarnaast staan de namen ook voor de diversiteit en de creativiteit die in de crèches aanwezig zijn. We heten elk kind welkom, ook zij met een grotere nood aan ondersteuning." Krokonijn is er voor kinderen van 0 tot 3 jaar elke werkdag van 7 tot 18 uur. Voor meer info kan je terecht bij Lut Deroo op het nummer 0479/35.34.38, of op de website www.krokonijn.be (JME)