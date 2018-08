Nieuw: paté met vleugje Ezelbier 21 augustus 2018

02u44 0 Kuurne De Kuurnse Orde van de Ezel stelt een nieuw product voor: paté op basis van Ezelbier.

De paté krijgt een plaatsje naast de andere producten in het ezelsgamma: witte, rode en roséwijn, de biertjes Ezel en Steenezel, de pluchen ezels en de geschenkmanden met Steenezel-glazen.





Geen ezelsvlees

Opgelet, noem de lekkernij geen ezelspaté. "Want er zit géén ezelsvlees in", klinkt het. Het idee kwam van voormalig Koning Ezel Benedikt Devos. "Toen ik op een cafébezoek in de Westhoek een potje paté op basis van Brugse Zot voorgeschoteld kreeg, dacht ik: 'zoiets moet bij ons ook kunnen?'." Paté met Ezelbier zit in een bokaal van 180 gram en kost 4,95 euro. "Ideaal dus als tapa, bij een glas Ezel." De Orde van de Ezel organiseert vanaf volgende week via sociale media ook vier wedstrijden om het nieuwe product te promoten. (JME)