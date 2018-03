Nieuw oplaadpunt elektrische voertuigen 14 maart 2018

Naast het oplaadpunt voor elektrische voertuigen op het Marktplein, is er nu ook een oplaadpunt op de parking van het sportpark aan de hoofdingang in Nieuwenhuyse. In het najaar komt er nog een oplaadpunt op parking Damier .





(JME)