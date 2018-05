Nieuw Kuurne trekt straat op met caravan 25 mei 2018

De politici van de lijst Nieuw Kuurne, met onder meer oud-burgemeester Carl Vereecke en Geert Veldeman, trekken vanaf komend weekend de straat op met een campagnecaravan. "Op drie data trekken we in specifieke wijken op pad", zegt Vereecke. "We luisteren daarbij naar de tips, ideeën en bekommeringen van onze dorpsgenoten en buren. Op die manier willen we de inwoners van Kuurne betrekken bij de opmaak van ons programma." Zaterdag wordt het startschot van deze campagne gegeven in de Leiehoek en Seizoenswijk. "Enkele dagen vooraf bedelen we deurhangers met daarop enkele vragen voor de inwoners. Zij die in gesprek willen gaan met de kandidaten van Nieuw Kuurne hangen deze deurhanger op zaterdag opnieuw buiten en mogen zeker een bezoek verwachten", besluit Vereecke. (JME)