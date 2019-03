Niet alleen boeken, maar ook speelgoed ontlenen in nieuwe jeugdafdeling bib Alexander Haezebrouck

01 maart 2019

16u47 1 Kuurne In Kuurne opent de gloednieuwe jeugdafdeling van de bibliotheek in de Boomgaardstraat. Kinderen kunnen er niet alleen terecht voor boeken, maar kunnen ook speelgoed ontlenen. “Eindelijk hebben we een volwaardige jeugdboekenafdeling”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V).

De jeugdafdeling binnen de bibliotheek is een nieuwbouw geworden die aan de huidige bib leunt. “De uitbreidingsplannen dateren al van een heel eindje terug, eindelijk krijgt de jeugd wat het al lang verdient”, zegt een tevreden burgemeester Francis Benoit (CD&V). Het is een erg ruime, kindvriendelijke afdeling geworden met veel lichtinval. “Uniek in onze bib is dat we naast boeken ook een volwaardige spelotheek hebben”, zegt een erg tevreden bibliothecaris Katrien Bonte. “Deze bib moet ook meer worden dan enkel om zaken te ontlenen. Het moet een belevingsruimte worden met spelletjesnamiddagen, voorleesnamiddagen en andere workshops.” De bib werd volledig op maat van de kinderen gemaakt. “Zo zijn de ramen die naar de vlindertuin leiden en waar je rustig een boek kan lezen, met opzet erg laag gemaakt zodat het uitzicht vooral voor kinderen erg mooi is”, zegt architect Dominiek Depoortere. “Verder hebben we gespeeld met verschillende hoogtes van ramen en hebben we gezorgd dat de bakken waar de boeken in zitten erg laag tegen de grond zijn.” Vooral ook de buitenkant van het gebouw valt op. “Het gebouw moest opgaan in de omgeving en dus hebben we gekozen voor een groene gevel waar plantjes op groeien. Eens die volgroeid zijn moeten de buitenmuren volledig groen zijn. Dat samen met de vlindertuin zal een mooi effect opleveren.”

Aantal ontleende boeken daalt, maar aantal bezoekers stijgt

De bibliotheek in Kuurne telt 5.900 leden. “Daarvan is één derde jonger dan veertien jaar”, zegt burgemeester Francis Benoit. “Ook hier daalt het aantal ontleedde boeken, maar jaarlijks komen wel 45.000 bezoekers over de vloer. De spelotheek kent vandaag 65 leden maar we verwachten dat dat aantal dankzij de samenvloeiing met de bib zal stijgen. Een bib is ook meer dan enkel een plaats om boeken te ontlenen. Een groot deel van de bezoekers komen hier werken op de computer, of komen een groepswerk maken, studeren of volgen een workshop. Daarom hebben wij, tegen de stroom in, wel beslist om 500.000 euro te investeren in deze nieuwe jeugdafdeling.” In die 500.000 euro zitten ook renovatiewerken aan de bestaande bib.