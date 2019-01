Nesten prijkt op affiche Kuurne-Brussel-Kuurne Joyce Mesdag

24 januari 2019

Karikaturist Nesten, die in oktober overleed, staat centraal in het campagnebeeld van de wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne, die op 3 maart wordt gereden. Nesten volgt daarmee Peter Sagan op, die vorig jaar op de affiche prijkte in een heldhaftige pose. ‘Where Legends Conquer’, luidde toen de slogan. Nu wordt dat ‘Where Legends will be Remembered’. “De affiche is een samenraapsel van verschillende tekeningen van Nesten”, zegt Bram Schietgat van Kuurne-Brussel-Kuurne. “Het is een eerbetoon aan Nesten, een kleurrijke figuur die zowel dicht bij de renners stond, als graag tussen de mensen vertoefde op café. Met dit beeld willen we de nadruk leggen op het volkse en authentieke van onze koers.” Het parcours ziet er trouwens iets anders uit dit jaar, met twee nieuwe hellingen: de Eikenmolen en de Volkegemberg. Er verschijnen 17 Worldtourploegen aan de start.