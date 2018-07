N-VA stelt volledige lijst voor 16 juli 2018

02u33 0

N-VA Kuurne heeft een volledige lijst voorgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. "Onze ploeg is volledig", bevestigt lijsttrekker en huidig eerste schepen Johan Bossuyt. "Met tien ervaren kandidaten en dertien nieuwe kandidaten beschikken we over een goede mix van ervaring en aanstormend talent." Johan zelf is voorzitter van de joggingclub en medeorganisator van de halve marathon Rapper dan een Ezel. Hij was jarenlang lid van de sportraad en is oud-voorzitter van het braderiecomité. Zelfstandig thuisverpleegster Carla Meyhui krijgt plaats twee. Carla is ook voorzitter van de kaartersclub, en met Kuurne kermis kan je ze spotten bij Jack and the Tramstations en Soupapke. Bram Deloof, OCMW-voorzitter, krijgt plaats drie. Bram werkt als Program Manager bij Esterline. Bram is medeorganisator van de wielertoeristenrit Kuurne-Brussel-Kuurne.





Nicole Piepers, voormalige OCMW-voorzitter en stichter van het Sociaal Huis, zal de lijst duwen. Ze is voorzitter van het overlegplatform Kinderopvang en actief bij de Gezinsbond en de harmonie Moed en Vlijt. Eric Lemey, sinds 1976 gemeenteraadslid en jarenlang schepen, komt niet meer op bij de volgende verkiezingen. (JME)