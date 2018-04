N-VA lost drie kandidaten 21 april 2018

N-VA in Kuurne lost drie kandidaten voor de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat zijn zelfstandig parkethandelaar James Heylen (61), tevens vrijwilliger in onder meer het Kuurns Feestcomité en de vzw bedrijvenpark, en kinderverzorgsters Fanny Vandooren (45) en Heidi Holvoet (49). Heidi is ook lid van de ouderraad Spes Nostra, vrijwilligster in dansschool dance-control en bezige bij in Huis Van Wonterghem. "We maken binnenkort de hele lijst bekend", zegt schepen en lijsttrekker Johan Bossuyt. (LPS)