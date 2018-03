N-VA lanceert drie nieuwe namen 15 maart 2018

N-VA Kuurne heeft drie nieuwe namen bekend gemaakt voor de lijst waarmee de partij naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt. Christ De Block (53), zaakvoerder bij de 'Kortrijkse Goudcentrale', is de eerste naam. Hij wil zich inzetten voor een veilig en leefbaar Kuurne.





Guido Meyfroidt (64), effectenmakelaar op rust, wil 'een kans bieden aan iedereen die met zijn of haar mogelijkheden wil deelnemen aan ons maatschappelijk gebeuren.' Milion Dema is 26. Toen hij 8 jaar oud was, vluchtte hij met zijn ouders voor de burgeroorlog in Albanië. Hij werkt als uitzendconsulent bij AGO Jobs & HR. "Via mijn job kan ik vaststellen dat Nederlands de sleutel is tot integratie. Iedereen krijgt kansen, maar het verschil zit erin die ook te grijpen." (JME)