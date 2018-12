Moeder vermiste Kevin Vanneste (30) gaat haar zoon zelf zoeken op Corsica Redactie

15 december 2018

12u35 0 Kuurne De moeder van de vermiste Kevin Vanneste (30) uit Kuurne vertrekt morgen zelf naar Corsica om haar zoon te zoeken. Ze krijgt daarbij hulp van Rudy Devos die zes jaar geleden ook naar Nepal trok om zijn vermoorde dochter te zoeken.

Kevin Vanneste (30) verdween op 16 september op Corsica. Hij wou daar zijn droom verwezenlijken, het afstappen van GR20-wandeling. Op 16 september had hij een laatste keer contact met zijn familie, daarna hoorde niemand nog iets van de Kuurnenaar. Drie maanden lang werd door de Fransen niet gezocht naar de man. De Franse autoriteiten beschouwden de verdwijning niet als verontrustend en Vanneste was meerderjarig. Daar kwam deze week toch verandering in nadat burgemeester Francis Benoit van Kuurne dinsdag naar zijn Franse zusterstad Marcq-en-Baroeul trok om daar samen met de plaatselijke burgemeester aan de alarmbel te trekken in Frankrijk. Eerder schreef Benoit ook al een brief naar de Franse president Macron. Met succes, want het Franse parket is nu toch gestart met een zoektocht naar de vermiste Kuurnenaar. Volgens de Franse procureur werkte de gsm van Vanneste na 16 september nog een tweetal dagen. Daarna was er geen signaal meer.

Moeder samen met lotgenoot dankzij crowdfunding

De moeder van Kevin, Liliane Velghe (62) gaat nu dankzij een crowdfunding die werd opgestart ook naar Corsica om haar zoon te zoeken. Ze doet dat samen met lotgenoot Rudy Devos uit Desselgem. Hij is de stiefvader van Debbie Maveau (23), een rugzaktoeriste die zes jaar geleden in Nepal door een onbekende werd vermoord. De man trok toen ook naar Nepal om Debbie te zoeken. Ondertussen is het nieuws over de verdwijning al tot bij de gidsenkring van de GR20 geraakt, zij zijn al met zoektochten gestart. Kevin had ook contact met een priester kort voor zijn verdwijning. Hij heeft zijn rugzak daar achtergelaten en zou er acht dagen later terug omgaan. Maar hij is nooit teruggekeerd.