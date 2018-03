Modelwoning moet eigenaars inspireren ook te renoveren 14 maart 2018

Een ander initiatief is een modelwoning in de Koning Boudewijnstraat 236. Naast Leiedal willen de verschillende partners, zijnde het Sociaal Huis Kuurne (OCMW), de gemeente Kuurne en een zestal private partners uit de bouwsector, met die woning aantonen dat je met een beperkt budget een woning kan renoveren. "De woning wordt momenteel gerenoveerd tot ze even energiezuinig is als een nieuwbouwwoning", zegt Bart Deneckere. "Ze wordt opengesteld voor het publiek en op 14 maart staan we op de woonbeurs in KUBOX om alle mogelijke vragen te beantwoorden. Tegen de zomer worden de gemaakte kosten, aanvaarde premies, geboekte energiewinst enzovoort in een eindrapport gegoten. Op die manier kan iemand die voor een verbouwing staat perfect inschatten waar die financieel aan toe is." Na renovatie zal het pand verhuurd worden aan sociale doelgroepen. (JME)