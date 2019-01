Miss België kandidate wordt bedankt ‘namens heel Kuurne’ Joyce Mesdag

14 januari 2019

Josephine-Charlotte Lecluyse uit Kuurne, die het afgelopen weekend in de verkiezing van Miss België tot bij de laatste 12 schopte en met de titel Miss Catwalk naar huis mocht keren, werd in de bloemetjes gezet door burgemeester Francis Benoit en Eddy Lafaut van de Orde van de Ezel, namens heel Kuurne en de Orde van de Ezel in het bijzonder. “Josephine-Charlotte, die uit 2000 deelnemers bij de laatste 12 is geraakt, heeft Kuurne op de kaart gezet”, zegt Benoit. “Het was sinds 1986 geleden dat een Kuurnse, een zekere mevrouw Delaere was dat toen, de finale van Miss België bereikte. Josephine-Charlotte is een perfecte ambassadrice van onze gemeente. Ze werd bovendien reeds eerder Flairmodel van het jaar in 2016. Een internationale modellencarrière lonkt.” “Eerst en vooral enorm bedankt aan iedereen in Kuurne die mij in dit avontuur zo heeft gesteund”, reageert Josephine-Charlotte. “Dankzij jullie ben ik zover geraakt en kan ik met veel trots terugkijken op het parcours dat ik heb mogen afleggen. Nu kan ik rustig mijn diploma verder binnenhalen in mijn laatste jaar in het Spes Nostra in Heule. Daarnaast kan ik mijn passie modellenwerk terug oppikken omdat ik het even aan de kant moest zetten. Dankzij Miss België heb ik veel contanten kunnen leggen wat deuren kan openen voor mijn modellencarrière. Jullie zullen zeker en vast nog van mij blijven horen.”