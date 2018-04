Minionderneming geselecteerd voor nationale finale 10 april 2018

On Y Vase, de minionderneming van Spes Nostra Kuurne die vazen aan de man brengt, is geselecteerd voor de Vlaamse finale op woensdag 25 april in Brussel. "On Y Vase maakt magnetische, stapelbare vazen", zegt begeleidende leerkracht Kristof Tanghe van Spes Nostra Kuurne. "Voor de productie gaat de onderneming in zee met WAAK. Het nieuwste creatieve idee van On Y Vase was het ontwerpen van een exclusieve vaas in de vorm van het logo van onze gemeente. Online is de Y Vase te koop via www.onyvase.be. Belangrijk om te weten is dat deze leerlingen alles buiten de lesuren presteren in tegenstelling met vele andere miniondernemingen."





(JME)