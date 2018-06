Meesters en juffen in de pan gehakt in 'WK' De Boomgaard 22 juni 2018

In Go-basisschool De Boomgaard in Kuurne werd gisteren een 'WK-finale' georganiseerd tussen de beste voetbalploeg van de school en een ploegje leerkrachten. "Elk jaar verdelen we leerlingen van het eerste tot het zesde leerjaar, die graag mee willen doen, in willekeurige voetbalploegjes", legt directeur Stefaan Carpentier uit. "Tijdens het schooljaar houden we dan wedstrijdjes, tot er één winnende ploeg overblijft. Die neemt het op tegen de ploeg leerkrachten. De finale dit jaar hebben we in WK-thema ingekleed. De voetballers kwamen net zoals op het WK op het veld met een kleutertje aan de hand en er waren leerlingen die scheidsrechter speelden. We hadden zelfs een videoref." Voor wie het wil weten: de leerlingen wonnen het pleit. (JME)