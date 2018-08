Meester Deef opent 'koffiekroeg' mét vinylplaten 03 augustus 2018

02u29 0 Kuurne Deef Vanquackebeke (35) opent op 8 augustus de Ververie in de Koningin Elisabethstraat in Kuurne, een koffiekroeg waar je ook vinylplaten kan beluisteren en kopen. Deef is een vrij bekend gezicht in Kuurne.

Hij is leerkracht in de Centrumschool in Kuurne, voorzitter van het gratis festival P'Latsedoen en kookouder bij de Kuurnse Chiro. "Ik speelde al een hele tijd met het idee om 'iets' naast het onderwijs te doen", zegt Deef.





"Mijn liefde voor koffie inspireerde mij om zelf een bar te openen. Toen de voormalige verfwinkel Decock te koop kwam -vandaar de naam de Ververie - heb ik niet geaarzeld. Aangezien ik ook speciale biertjes plan te serveren, noem ik De Ververie een 'koffiekroeg'." Ook Deefs liefde voor muziek krijgt aandacht in De Ververie. "Ik heb een hoek in De Ververie ingericht als platenhoek. Ik verkoop er nieuwe en tweedehandse vinylplaten. Er staan ook twee platendraaiers waar mensen de platen even kunnen beluisteren voor ze beslissen welke ze kopen."





Je zal er wel geen commerciële muziek horen of kunnen kopen. "Maar wel muziek uit de jaren 60 en 70, jazz en muziek van kleinere Belgische bands." Zou je een zaak als de Ververie niet eerder in een grootstad als Gent of Antwerpen verwachten? "Misschien wel, maar in Kuurne is er ook wel plaats voor een concept als de Ververie." (JME)