Meer dan 2 promille bij ongeval vijf dagen na intrekking rijbewijs: 7,5 maanden rijverbod en 4.000 euro boete: “ontwend in Zuid-Afrika” LSI

28 februari 2019

16u03

Bron: LSI 0

Een 36-jarige projectontwikkelaar uit Kuurne moet zijn auto 7,5 maanden langs de kant laten staan. Dat besliste de Kortrijkse politierechter donderdag. Op 13 februari 2017 kon D.G. in Kuurne met veel te veel alcohol achter het stuur geklist worden. De politie trok zijn rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen in maar dat deerde hem niet om vijf dagen later met meer dan twee promille alcohol toch opnieuw met de auto te rijden. Dat bekwam hem nog slechter want D.G. raakte betrokken bij een ongeval. Op veel genade van de politierechter moest hij niet rekenen, vooral niet omdat de dertiger al eerdere veroordelingen heeft opgelopen. “Na het ongeval kwam het besef dat hij met een alcoholprobleem kampte”, aldus zijn advocaat. “Twee jaar lang pakt hij dat nu al aan. Hij trok zelfs naar een ontwenningskliniek in Zuid-Afrika.” De politierechter legde ook een boete van 4.000 euro op. Vooraleer hij zijn rijbewijs zal kunnen terugkrijgen, zal hij ook nog moeten slagen voor medische en psychologische proeven.