Maurice en Lenn halen ook in de gemeenteraad glas op Joyce Mesdag

13 december 2018

Neefjes Maurice Quequin (9) en Lenn Devlaeminck (8), die met hun go-carts overal in Kuurne oud glas gaan ophalen om naar de glasbol te brengen in ruil voor een centje, zijn ook op de gemeenteraad in Kuurne het oud glas van de gemeenteraadsleden gaan oppikken. Het geld dat ze overal krijgen voor hun ‘Glasophaling for Life’, schenken ze aan het Kinderkankerfonds, om op die manier Suzan Claerhout uit Kuurne, die aan leukemie lijdt, maar ook alle andere zieke kindjes een hart onder de riem te steken. Burgemeester Francis Benoit had de twee uitgenodigd. “Omdat het een hele mooie actie is, en ze het verdienden om ook vanuit de gemeenteraad gefeliciteerd te worden voor hun actie.” Komend weekend doen de twee hun laatste ophaalronde. Ze hebben intussen al meer dan 2000 euro ingezameld.

