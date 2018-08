Marktkraamster start B&B OVERBUREN VAN B&B 'DECOVERTE' OPENEN BINNENKORT 'CUERNE' JOYCE MESDAG

02 augustus 2018

02u47 0 Kuurne Kuurne krijgt binnenkort opnieuw een B&B. Greta Grymonprez (48) en David Coulembier (47) zijn de verbouwingen gestart voor hun B&B Cuerne in de Kortrijksestraat. Greta stopt na 25 jaar als marktkraamster om haar grote droom te verwezenlijken.

Greta en David kochten het huis in de Kortrijksestraat in 2013. "We zochten een ruime woning, omdat ik veel stockageruimte nodig heb omwille van mijn job als marktkraamster, en omdat David ook een atelier wilde voor zijn houtbewerkingshobby", vertelt Greta. "Dit huis bood niet alleen de ruimte die we zochten, we zijn ook voor de charme van dit pand gevallen. Het was vroeger een vlasboerderij, met hier dus het herenhuis, hiernaast de ruimte waar het vlas werd verwerkt, en achteraan een schuur waar het vlas werd bewaard."





Kuurne hád met 'Decoverte' tot afgelopen juni een B&B, maar de uitbaters besloten in juni hun zaak in Kuurne te sluiten om een grotere te openen in Kortrijk. Die beslissing inspireerde overbuur Greta om eindelijk toch eens werk te maken van haar stille droom. "Gasten ontvangen en in de watten leggen, elke morgen voor een overheerlijk ontbijt zorgen,... ik droom er eigenlijk al jaren van", zegt Greta. "Nu onze buurvrouw ermee stopt, is dit hét moment, vind ik. Er is wel degelijk publiek voor een B&B in Kuurne, dat hebben we kunnen zien aan de overkant van de straat. In de week rekenen we op overnachtingen van zakenmensen die de bedrijven of beurzen in de buurt bezoeken, en in het weekend op gasten die een slaapplaats zoeken in de buurt van de feestzalen hier in de omgeving."





Greta en David hebben wel nog flink wat werk voor de boeg. "We gaan de vlasschuur achteraan verbouwen, tot drie slaapkamers, elk met een eigen badkamer en terras of balkon, en een gemeenschappelijke ontbijtruimte." David, die als vaste architect werkt bij Colruyt, zal alles zelf doen. "Vandaar dat het wel even zal duren vooraleer alles klaar is, ik zal er enkel in het weekend aan kunnen doordoen. De stijl? Dat zal in lijn zijn met de rest van onze woning, en onze keuken, bijvoorbeeld."





Hamsteren

De vaste klanten van Greta, die intussen al 25 jaar de wekelijkse markten doet met schoonmaakproducten, zien haar met spijt in het hart vertrekken. "Ik zeg nu al tegen mijn klanten dat ik er ergens eind dit jaar mee zal stoppen", zegt Greta. "Ze vinden het heel erg jammer, en beginnen al volop te 'hamsteren'", lacht Greta. Je ziet haar onder meer op de markten in Kortrijk Roeselare, Zwevegem, Kuurne, Harelbeke en Wervik. "Natuurlijk ga ik het missen, ik doe het heel graag. Maar ik word ook al iets ouder, en het is toch een harde job om de markten te doen. Als het mooi weer is, is dat tof, maar je staat er ook in weer en wind. Het contact met de mensen, dat heb ik altijd het leukste gevonden, maar dat zal ik hier in mijn B&B niet hoeven te missen."





De B&B krijgt de naam Cuerne, de oude benaming van Kuurne. De werken zal je kunnen volgen op www.cuerne.be.