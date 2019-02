Mardi Gras dit jaar in het thema van The Great Gatsby Alexander Haezebrouck

21 februari 2019

10u32 0 Kuurne Het thema van de feestje na de paardenrennen in de Kubox naast de hippodroom in Kuurne is dit jaar The Great Gatsby. Studenten eventmanagement van de Hogeschool Vives organiseren het exclusieve feestje. “De hele Kubox zal in zwart, wit en goud aangekleed worden en ook de dresscode staat in het teken van de film met Leonardo DiCaprio”, zegt studente Amber Beernaert.

“We kregen enkele evenementen waarbij we onze top drie mochten noteren welke we graag zouden willen organiseren”, zegt studente eventmanagement aan de Hogeschool Vives Amber Beernaert die samen met nog vijf andere studenten het feestje organiseert. “We zijn heel blij dat wij Mardi Gras toegewezen kregen. We stelden enkele thema’s voor aan de leden van de Orde van de Ezel, zij kozen uiteindelijk voor een exclusief kader in het teken van de film The Great Gatsby. De dresscode is duidelijk opgekleed en jaren twintig. Voor de vrouwen kan dat gepaard gaan met extra veren en een haarband. De hele Kubox zal ook in Great Gatsby-stijl aangekleed worden. De gasten moeten het gevoel hebben zich op een exclusief feestje te wanen, en daar hoort ook een rode loper bij natuurlijk.” Mardi Gras vindt plaats op vijf maart, de paardenwedstrijden starten al om 12.30 uur op de hippodroom. De opbrengst van het feestje nadien wordt dit jaar geschonken aan De Branding waar mensen met een beperking tewerkgesteld worden.