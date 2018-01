Mannequin challenge op volksreceptie 02u26 0

Duizend Kuurnenaren hebben zondagmiddag een 'mannequin challenge' gehouden op de nieuwjaarsreceptie op het Marktplein in Kuurne. De challenge was een jaar geleden wereldwijd een hype. Het idee is heel eenvoudig. Iedereen neemt een levensechte pose aan en blijft dan even stokstijf staan. "De meeste aanwezigen deden mee, al was het niet makkelijk om stil te staan in de bijtende kou", geeft burgemeester Francis Benoit (CD&V) toe.





De challenge werd met enkele smartphones gefilmd en wordt na montage verspreid op de site van de gemeente, op sociale media en op YouTube. Kuurne kan altijd net iets meer op de jaarlijkse volksreceptie. Zo waren er al een haka of Nieuw-Zeelandse ceremoniële dans van de Maori's in het rugby begin 2017 en een recordpoging 'langste kus' begin 2016. (LPS)