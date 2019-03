Man voor rechter na verspreiden naaktfoto ex Alexander Haezebrouck

13 maart 2019

15u47 0

Een 48-jarige man uit Kuurne riskeert een gevangenisstraf van zes maanden met probatie uitstel omdat hij een naaktfoto van zijn ex-vriendin verspreidde naar vrienden en kennissen. Bob C. kon de breuk van zijn relatie met zijn ex maar moeilijk verkroppen en ging de vrouw daarna herhaaldelijk lastig vallen. Uiteindelijk verspreidde hij een naaktfoto van haar via Facebook. “Nog steeds kom ik soms mensen tegen die mij zeggen dat ze die foto ook gekregen hebben”, vertelde het slachtoffer tegen de rechter. “Dat is beneden alle peil, hij valt me ook nog steeds lastig en maakt me zwart op café. Ik zou graag hebben dat hij stopt met mij lastig te vallen en dat hij een straatverbod krijgt om niet meer in mijn straat te komen.” Bob C. is geen onbekende voor het gerecht. In 2013 werd hij op de politierechtbank veroordeeld voor een ongeval met vluchtmisdrijf en in 2011 werd hij nog veroordeeld voor verboden wapenbezit en slagen en verwondingen. Vonnis op 10 april.