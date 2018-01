Man dood aangetroffen in woning 02u28 0

In een woning in de Roterijstraat werd maandagvoormiddag het stoffelijk overschot aangetroffen van Dylan Deduytschaver (22). Een maatschappelijk assistent en zijn ex-vriendin Shirley deden rond 9 uur de akelige ontdekking. In welke omstandigheden de jongeman om het leven kwam, is niet duidelijk, maar vast staat dat er geen geweld mee gemoeid is. Deduytschaver laat naast zijn ouders ook drie broers achter. Een van hen is graffiti-kunstenaar David Duits. De uitvaartplechtigheid van Deduytschaver vindt nu zaterdag om 10 uur plaats in de Sint-Pieterskerk van Kuurne. (VHS)