Man (26) riskeert celstraf voor slagen aan agent op oudejaarsnacht

Een 26-jarige man uit Wetteren riskeert een celstraf van zes maanden omdat hij tijdens oudejaarsnacht van 2016 een agent klappen gaf. Dat gebeurde nadat Toscani L. door een buitenwipper uit de discotheek Diedjes in Kuurne werd gezet. De jongeman werd op 1 januari 2017 omstreeks 5 uur 's morgens samen met zijn broer uit de discotheek gezet, en ging daarna door het lint. Hij deelde klappen uit en raakte daarbij ook een paneel. Toen de agenten hem vroegen naar zijn identiteit, weigerde hij om mee te werken en kwam het tot een schermutseling. Een agent kreeg een vuistslag en een kniestoot van Toscani L. Uiteindelijk waren vier agenten nodig om de man tot bedaren te brengen en naar het commissariaat over te brengen. Ook zijn broer Tossino L. verweerde zich tegen de agenten, maar in veel mindere mate. Hij riskeert een celstraf van drie maanden. Vonnis op 31 januari. (AHK)