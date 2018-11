Maand rijverbod na botsing 16 november 2018

Een 32-jarige automobilist uit Izegem is door de politierechter veroordeeld tot een boete van 1.000 euro en een rijverbod van één maand.





Op 7 oktober vorig jaar viel hij rond 4.30 uur 's ochtends in slaap achter het stuur en knalde in Kuurne tegen een geparkeerd voertuig. Door de klap vloog de aangereden wagen nog eens tegen een paal. Hij bleek 1,9 promille alcohol in het bloed te hebben. Niels M. was niet aan zijn proefstuk toe, want hij liep al twee eerdere veroordelingen voor de politierechtbank op. (LSI)