Linum start met werken nieuwbouw

Linum Kuurne, een distributeur van afgewerkte producten en onderdelen binnen de verwarming, ventilatie én aircomarkt, is met de bouwwerken begonnen voor het nieuwe bedrijfsgebouw, in de uitbreidingszone van bedrijvenpark Kortrijk-Noord in Kuurne.

Op dit moment zit Linum op het 'oude' deel van het bedrijvenpark. "Maar we komen hier echt plaats te kort", zegt Toon Vanoverschelde. "Toen de familie Vanderbeke de kans kreeg om vlak bij onze huidige locatie een nieuwbouw te realiseren, heeft ze niet geaarzeld." Linum stelt iets meer dan 100 mensen te werk, 65 daarvan werken vanuit Kuurne. "Op dit moment hebben we verschillende opslagruimtes verspreid in Kuurne om al onze producten te kunnen stockeren, het is de bedoeling om die in één magazijnruimte te realiseren. Daarbij komen dus ook de kantoorruimtes voor onze medewerkers." Linum kwam vorig jaar in het nieuws toen hun bouwplannen even de kast in moesten, omdat de zeldzame kuifleeuwerik gesignaleerd was op de terreinen waar zou worden gebouwd, en de kans bestond dat de vogel daar zou broeden. "Heel veel vertraging heeft de vogel ons niet gekost. Of hij er effectief gebroed heeft, betwijfelen we, want er zijn maar een paar meldingen gekomen van iemand die de vogel daar heeft gezien." Het is de bedoeling dat het magazijn in het najaar volgend jaar in gebruik genomen kan worden, de kantoren zouden eind 2019 af moeten zijn.





