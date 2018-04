Lekker aerosollen met Bumba EUREKA PHARMA PAKT UIT MET 'STUDIO 100-GAMMA' JOYCE MESDAG

02u42 0 Kuurne Als je in de apotheek op een product botst met daarop een Kabouter Plop of Bumba, dan is er veel kans dat het product Kuurnse roots heeft. Eureka Pharma uit Kuurne pakt uit met een gamma met Studio 100-figuren op. In mei lanceren ze de muggenspray en tekenspray van Maya de Bij.

Eureka Pharma verkoopt géén geneesmiddelen, het bedrijf verkoopt producten die je in de apotheek zonder voorschrift kan kopen. Een aerosol-toestel bijvoorbeeld, tandpasta, fopspenen, muggenspray,...





Remko Smaak (45) en zijn schoonbroer Wendy Lefebvre (43) startten Eureka 12 jaar geleden op in de Waregemse garage van Remko. Het bedrijf is de voorbije jaren rustig gegroeid. Het is intussen verhuisd naar een pand in Kuurne, sinds anderhalf jaar is commercieel manager Koen Meersseman (32) aan boord, en er zijn elke dag zo'n 8-tal verkopers op de baan voor Eureka.





Het bedrijf belooft nog te groeien, want sinds kort pakt het ook uit met een gamma onder de merknaam Studio 100.





"We hebben aromatherapie en multivitamines van Kabouter Plop", zegt Koen. "Een voorzetkamer (een buisje dat kinderen helpt om medicijnen in te ademen nvdr.) en aerosoltoestel van Bumba, gehoorbescherming van Nachtwacht, Bumba en K3, en volgende maand lanceren we de muggenspray en de tekenspray van Maya de Bij. Op termijn zullen er 24 producten verkrijgbaar zijn."





Het gaat vanzelf

'Moet er nu echt overal een Studio 100-sticker op?', kan je misschien denken. "Kinderen werken niet altijd even goed mee als ze iets moeten innemen, of als je ze wil insmeren, ook al is het voor hun eigen goed", zegt Koen. "Als je ze gemakkelijker kan laten aerosollen, doordat ze er achteraf een Studio 100-sticker voor in ruil krijgen, waarom zou dat dan geen goeie zaak zijn? Onlangs kregen we een reactie binnen van ouders, die vroeger een waar gevecht moesten leveren telkens ze hun oogappel zijn astmamedicijn wilden laten inademen, maar dankzij ons tussenstuk gaat het haast vanzelf. Tja, dan kan je daar alleen maar blij om zijn, niet?"





De mensen binnen Studio 100 waren vrij snel voor het idee van het drietal gewonnen.





"Studio 100 wil kinderen blij maken, wij willen kinderen beter maken", zegt Remco. "Samen willen we kinderen 'blij beter' maken. Dat we niet gewoon hun merknaam willen gebruiken louter om méér producten te verkopen, zal wel de doorslag gegeven hebben. "





In tegenstelling tot wat je misschien zou denken, betaal je immers niet meer voor een product omdat er iets van Studio 100 op staat. "Uiteraard moeten wij Studio 100 een financiële compensatie geven voor het gebruik van hun figuren", zegt Koen. "Maar wij trekken die af van onze winstmarge, de klant betaalt hetzelfde."





"Voor een stuk uit idealisme toch wel", zegt Remco. "Bij gezinnen die het financieel minder goed hebben, valt me altijd wel op dat er daar minder voor merken wordt gekozen, en dat er minder van die leuke merchandising-spullen voor de kinderen liggen. Onze producten moet iederéén kunnen kopen, vind ik."