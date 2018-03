Leiedal begeleidt renovaties RENOVATIECOACH HIELP OP JAAR TIJD 110 GEZINNEN JOYCE MESDAG

02u39 0 Kuurne Bart Deneckere (38) is deze week precies een jaar aan de slag als 'Renovatiecoach' voor intercommunale Leiedal. Hij trekt de hele regio rond om mensen met renovatieplannen met raad en daad bij te staan. "Ik ben die verre nonkel die je raad kan geven als je als leek een huis koopt, bijvoorbeeld."

Tegen 2050 wil Zuid-Westvlaanderen een klimaatneutrale regio zijn. Om die CO2-uitstoot zo drastisch naar beneden te krijgen, zouden er jaarlijks 3000 woningen gerenoveerd moeten worden. Een hele ambitieuze doelstelling, waar uiteraard vooral bereidwilligheid bij de burger voor nodig is. Om huiseigenaars dat extra duwtje te geven in de richting van een renovatie, riep de intercommunale de functie 'Renovatiecoach' in het leven.





Eerste afspraak gratis

Bart Deneckere vervult die taak met enthousiasme. "Inwoners van onze regio die erover denken om te renoveren, of die gewoon willen weten of renoveren een goed idee zou zijn, kunnen mij aanspreken. Tijdens een eerste gratis afspraak bekijken we samen welke punten in hun woning voor verbetering vatbaar zijn, welke zaken ze het best eerst aanpakken, voor welke renovatie ze voor welke premie in aanmerking komen, enzovoort. Willen ze na die eerste keer nog verder gebruikmaken van mijn expertise, dan betalen ze 50 euro per uur voor volgende bezoeken. Voor inwoners uit sociaal kwetsbare doelgroepen, zijn ook die opvolgbezoeken gratis."





"Leiedal wil met die Renovatiecoachfunctie huiseigenaars overtuigen te investeren in energiebesparende verbouwingen en dat het geld dat mensen in renoveren stoppen goed besteed wordt. Ik heb bijvoorbeeld een pool aannemers waarvan ik weet dat ze goed werk leveren aan een eerlijke prijs."





Het afgelopen jaar vroegen 110 verschillende gezinnen op die manier begeleiding bij hun renovatie. "Meer dan we verwacht hadden, dus de kans bestaat dat er binnenkort nog een tweede Renovatiecoach wordt aangeworven. Eigenlijk kan je mij voor meer dingen in de arm nemen dan je zou denken. Wie bijvoorbeeld op het punt staat een woning te kopen, moet vaak op zoek naar een verre nonkel die wat van de bouwsector afweet, om verrassingen te vermijden. Ik ben die verre nonkel, als kopers dat willen. En wie een huis heeft gekocht met verborgen gebreken, kan bij mij terecht voor juridisch advies."





Bart ging recentelijk langs bij Anita Verschuere uit Harelbeke, om er onder meer op het dak te klimmen. Ze wilde graag weten of het een goed idee zou zijn om haar plat dak te isoleren. "Ik ben totaal niet thuis in de sector. Aannemers kunnen me in principe wijsmaken wat ze willen. Dankzij de renovatiecoach kan ik zeker zijn van wat ze me vertellen."