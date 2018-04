Leescoach geeft kinderen leuke leestips 24 april 2018

02u32 0 Kuurne Stephanie Vandevijvere is aangesteld als leescoach voor de gemeente Kuurne. Ze zal langsgaan in alle klassen van het kleuter- en lager onderwijs, goed voor zo'n 1.400 kinderen, om hen aan te zetten meer te lezen.

Ze zal dat onder meer doen door stukjes voor te lezen, en over de auteur van het boek waaruit ze voorleest, te vertellen.





"Onderzoek bevestigt dat wie vaak leest, leesvaardiger wordt en daardoor opnieuw vaker zal lezen", legt schepen Johan Bossuyt (N-VA) uit. "Kinderen die vaak lezen, hebben bovendien een grotere woordenschat, en een beter leesbegrip. Recente cijfers tonen aan dat de leerlingenprestaties in begrijpend lezen sterk afgenomen zijn."





Grootste daler

"Meer nog: Vlaanderen blijkt de grootste daler van de Europese landen, terwijl we vroeger bij de top zaten. Dit gebeurt zowel bij sterk presterende als bij zwak presterende leerlingen. Dat is zorgwekkend en daar wil het departement onderwijs, de universiteiten en de onderwijskoepels iets aan doen. Wij in Kuurne willen met de leescoach ook een steentje bijdragen."





"We willen daarnaast ook de nodige aandacht besteden aan het boekenaanbod in de klassen van de verschillende scholen. Naast de waardevolle tips van de leescoach investeren we in een boekenpakket voor elke school, op maat van de leerlingen."





(JME)