La Storia bakt traditionele pizza’s op de Tramstatie Joyce Mesdag

17 januari 2019

14u13 0

Giovanni Arnone en Angela Gentice hebben op de hoek van de Kerkstraat en de Koning Albertstraat het Italiaanse restaurant La Storia Da Giovanni geopend. Giovanni, die net als zijn echtgenote afkomstig is uit Sicilië, is niet aan zijn proefstuk toe. Hij baatte jarenlang drie Italiaanse restaurants uit, in Deinze, Tielt en Izegem. “Maar die heb ik intussen overgelaten aan mijn twee dochters en mijn neef”, vertelt hij. “Ik zag hier in Kuurne de ruimte voor nóg een Italiaans restaurant.” Giovanni is er 59, misschien geen evidente leeftijd meer om nog een zaak te starten? “Onzin, ik zit nog vol energie, en de Italiaanse keuken zit in mijn bloed. Ik ben nog niet klaar om het rustig aan te beginnen doen.”

Net als het Italiaans restaurant dat vóór La Storia zijn thuisbasis had in het pand maar een kort leven beschoren was, kan je er zowel ter plaatse eten als afhalen. “Ik heb er alle vertrouwen in dat het ons hier wél zal lukken, we hebben al 27 jaar ervaring in het uitbaten van een eigen restaurant.”

In La Storia vind je pizza’s, in traditionele houtovens gebakken, en pasta’s. “Alles is hier lekker, maar als je toch naar een specialiteit vraagt: onze pizza met verse tomaten en buffelmozzarella, die vind ik persoonlijk het best.”