Kuurnse Miet speelt ‘Emma’ in Eigen Kweek Joyce Mesdag

07 januari 2019

18u41 0

Er zit een heel klein snuifje Kuurne in het Eén-programma Eigen Kweek. ‘Emmatje’, de dochter van politieagente Chantal, wordt gespeeld door de Kuurnse Miet Dujardin (8). “Ik vind alle acteurs en actrices heel vriendelijk. Maar Sien Eggers is de liefste. Die gaf me altijd een snoepje of chocolaatje na de opnames.”

Miet had de hoop eigenlijk al een beetje opgegeven, dat ze nog te zien zou zijn in Eigen Kweek. “De opnames van het derde seizoen dateren al van 2016, bijna drie jaar geleden dus”, vertelt mama Lien Messiaen. “Er zijn telkens andere producties tussen gekomen, en Eigen Kweek is een paar keer naar achteren geschoven in de programmatie van Eén.” “Mijn vriendinnen op school vroegen het mij ook al ‘wanneer ik nu eindelijk op tv zou komen’”, zegt Miet. “Ik was bang dat het er niet meer van zou komen. Ik schrik er al zelf een beetje van hoe hard ik veranderd ben intussen.”

Miet is gemaakt voor een carrière op televisie, als we Miet en haar mama mogen geloven. “Miet zingt, danst en vertelt de hele dag door”, zegt Lien. “Ik zwijg eigenlijk nooit, dat is waar”, zegt Miet. “Ik praat zelfs in mijn slaap”, lacht ze. Het waren haar oma en nonkel die op de radio de oproep gehoord hadden dat ze kindacteurs zochten om mee te doen in het tweede seizoen van Eigen Kweek. “Dat was echt iets voor haar, vonden ze”, zegt mama Lien. “We hebben meegedaan aan de audities, en ze was bij de laatste 5 die ze geselecteerd hadden uit 300 kinderen. Ze mocht met die andere 4 kinderen auditie doen in Antwerpen, samen met Maaike Cafmeyer. Ze hebben toen uiteindelijk voor een ander meisje gekozen, het meisje dat Emma speelde in seizoen 2.”

“Ik was toen wel een beetje teleurgesteld”, zegt Miet. “Want ik was al héél dichtbij.” Maar er kwam nog een kans. “Omdat de opnames van het derde seizoen zo snel op het tweede seizoen volgden, waren ze op zoek naar een andere Emma”, zegt Lien. “Kinderen mogen maar een maximum aantal dagen per jaar werken, en die twee seizoenen na elkaar leverden blijkbaar te veel opnamedagen op. Omdat ze niet de hele selectie opnieuw wilden doen, hebben ze meteen naar Miet gebeld om te vragen of zij nog wilde meedoen.”

Miet moest uiteraard geen twee keer nadenken. “Het was echt heel leuk om te doen. En ik deed het ook wel goed. Eén enkele keer hebben we dezelfde scène een paar keer opnieuw moeten doen. Ik moest boos kijken, en dat lukte me niet zo goed. Maar voor de rest waren ze altijd heel blij over hoe ik het deed. Alle acteurs en actrices waren heel vriendelijk. Maar Sien Eggers is de liefste. Die gaf me altijd een snoepje of chocolaatje na de opnames.”

Miet weet heel goed wat er nog staat te gebeuren dit seizoen. “Ook de scènes dat ik niet mee moest acteren, heb ik gevolgd achter de camera. Ik ben normaal een flapuit, ik verklap alles. Maar hierover heb ik al bijna 3 jaar kunnen zwijgen. Als mensen mij vragen hoe het afloopt, zeg ik dat ze maar moeten kijken. Het is veel leuker om het zelf te zien dan dat ik het zou vertellen.”

Ook voor mama Lien blijft het gissen naar het verloop van het verhaal. “Er kwam telkens een coach Miet ophalen en terugbrengen. Kinderen acteren het best als de ouders niet in de buurt zijn, dan kunnen ze hen wat beter ‘kneden’ naar hoe ze het zelf zien. Ik ben zelf maar één keer op de set geweest.”