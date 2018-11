Kuurns burgemeester schrijft Macron brief in verdwijningsdossier Kevin Vanneste LSI

29 november 2018

Burgemeester van Kuurne Francis Benoit heeft in een brief aan de Franse president Emmanuel Macron en minister van Binnenlandse Zaken Castaner gevraagd prioriteit te maken van de zoektocht naar Kevin Vanneste (30) uit Kuurne. Hij verdween op 16 september van de radar tijdens een wandeltocht op de bekende route GR20 op Corsica.

Ondanks inspanningen van de Belgische politie, parket, Cel Vermiste Personen en autoriteiten lijkt Frankrijk niet geneigd echt werk te maken van een zoekactie. Men redeneert er dat iemand het recht heeft te verdwijnen. De familie en vriendin van Kevin is de wanhoop nabij. “Frankrijk, maak ook net als ons werk van vermiste personen”, roept Benoit Macron in de brief op.