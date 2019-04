Kuurnenaars testen elektrische fietsen dankzij Testkaravaan Joyce Mesdag

03 april 2019

18u47 2 Kuurne De provinciale campagne ‘De testkaravaan komt naar jouw gemeente!’ start dit jaar in Kuurne.

De provincie stelt bij dat project een hele vloot elektrische (bak)fietsen een aantal weken gratis ter beschikking van bedrijven of gemeenten, in de hoop mensen te overtuigen, ook na het project, vaker de fiets te nemen. Dankzij dit project kunnen 50 inwoners van Kuurne, tot en met maandag 29 april, gratis de voordelen van de dagelijkse verplaatsingen met de elektrische (bak)fiets ontdekken.

De beschikbare testvloot bestaat uit 20 elektrische fietsen en 5 elektrische bakfietsen. Het project strijkt later in 2019 ook nog neer in Wingene, Langemark-Poelkapelle, Lendelede, Zedelgem en Izegem.