Kuurne ondertekent SAVE-charter Joyce Mesdag

14 december 2018

De voltallige gemeenteraad van Kuurne heeft het SAVE-charter ondertekend, een charter waarin het gemeentebestuur zich ertoe verbindt de veiligheid voor elke weggebruiker, maar voor kinderen en jongeren in het bijzonder, te verbeteren. “Samen met de Ouders van Verongelukte Kinderen hebben we een actieplan opgesteld waarin de realisaties voor 2019 worden opgenomen”, zegt schepen Francis Watteeuw (sp.a). “Als we na een jaar bewijzen dat we een actieve bijdrage hebben geleverd tot de verbetering van de verkeersveiligheid ontvangen we het SAVE-label. Verkeersveiligheid was ook in het verleden voor ons een prioriteit, maar we spreken ons engagement graag nog eens extra uit. ”