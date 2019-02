Kuurne maakt zich op voor 71ste editie Kuurne-Brussel-Kuurne Joyce Mesdag

28 februari 2019

21u50 0

Wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne dendert zondag 3 maart weer door de straten in onze regio. De trots van Kuurne is intussen al aan zijn 71ste editie toe. De start wordt gegeven om 11u45. 17 van de 18 worldtourploegen verschijnen aan de start, en die worden voorgesteld vanaf 10u20 aan de Kubox in de Kattestraat. Dit jaar worden twee nieuwe hellingen opgenomen in het parcours: de Volkemberg in Oudenaarde en de Eikenmolen in Lierde. Dit jaar wordt extra ingezet op het vip-gebeuren. De tent die wordt opgetrokken langs de aankomst in de Brugsesteenweg, en die 800 mensen kan herbergen, krijgt voor het eerst een overdekt terras, zodat vips de aankomst vanop de eerste rij en in het droge kunnen volgen. In Maelstede kunnen 250 gasten het wieleraspect aan het culinaire aspect koppelen, en er zijn dit jaar ook formules om de wedstrijd vanuit een helikopter te volgen.

