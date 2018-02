Kuurne investeert fors in infrastructuur 22 februari 2018

Kuurne investeert dit jaar 2,14 miljoen euro in wegenis en infrastructuurwerken. De helft van dat bedrag gaat naar ingrepen in de Hoevewijk, een van de oudste woonwijken in de gemeente. "Te smalle en slechte voetpaden worden aangepakt," zegt schepen Francis Watteeuw (sp.a). "De rijweg in de Bosbessenlaan en Beukenlaan wordt vervangen, en oude rioleringen worden vernieuwd. Ook het groen krijgt een opfrisbeurt, en wordt deels opnieuw aangeplant. De werken starten vanaf half maart en worden gefaseerd uitgevoerd." De heraanleg van het centrum van Sente kost de gemeente 286.000 euro. "De dorpskern wordt er momenteel getransformeerd in een groen en aangenaam plein. De nutswerken startten in november en eindigen komende mei. Begin juni start de heraanleg van het dorsplein zelf." Naast die grote investeringen in de Hoevewijk en Sente, gaat het grootste deel van het investeringsbudget naar duurzame openbare verlichting, en veilige voet- en fietspaden. "We zijn van plan om stelselmatig alle openbare verlichting te vervangen door duurzame led-verlichting. We starten alvast met de Kortrijkstraat, de Groenstraat, de Abelenstraat en de Luit.-Gen. Gérardstraat." Verder staan onder meer nog fietssuggestiestroken in de Bavikhoofsestraat, de Hulstsestraat, de Harelbeeksestraat, de Kerkstraat op het budget, zebrapadverlichting in de Boomgaardstraat, en het herstel van fietspaden en herbelijning in de industriezone. (JME)