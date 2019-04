Kuurne heeft nu ook een speelbos Joyce Mesdag

09 april 2019

In de Meiwijk in Kuurne werd een gloednieuw speelpleintje in gebruik genomen. Er werd 12.000 euro geïnvesteerd in de aanleg ervan. Zo kwam er onder meer een klimpaal en een parcours op boomstammen, en werden er twee voetbaldoelen geplaatst in het bufferbekken (waar in de praktijk nooit water in staat). Naast het speelpleintje ligt een speelbos, van zo’n 1500 vierkante meter, waar kinderen kunnen in ravotten. “We ontdekten het stukje natuur naast dit speelpleintje eerder toevallig, toen we drie jaar terug een verkavelingsaanvraag binnen kregen voor een project in de buurt”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Dit stukje natuur zou een prachtig speelbos worden, vlak naast het speelpleintje dat we er zouden aanleggen, redeneerden we. Het werd enkele weken geleden opgeruimd, en nu kan het gebruikt worden om kampen te bouwen, verstoppertje te spelen, enz.”