Kuurne geeft toerisme boost met erfgoedroute GEMEENTE WIL MET INFOBORDEN GESCHIEDENIS IN DE VERF ZETTEN JOYCE MESDAG

24 juli 2018

02u34 0 Kuurne Kuurne pakt uit met een erfgoedroute, langs infopanelen op 15 punten met een rijke geschiedenis om toerisme in Kuurne aan te wakkeren. "Elk jaar rijden 24.000 mensen voorbij de Leie in Kuurne. Als we die een reden kunnen geven om even in onze gemeente te kunnen blijven plakken, waarom niet?"

Het was Heemkundige kring Cuerna in Kuurne die met het idee van een erfgoedroute op de proppen kwam. "Er valt heel wat te vertellen over de geschiedenis van onze gemeente, méér dan de mensen lijken te beseffen", zegt Remi Dejaeghere, voorzitter van Cuerna. "We hebben onze rijke vlasgeschiedenis, de Leieslag die zich vooral op Kuurns grondgebied heeft afgespeeld,..."





"We zijn in het rijke archief van Cuerna gedoken en we hebben 38 punten geselecteerd in onze gemeente die een interessante stopplaats kunnen vormen voor wie door onze gemeente fietst of wandelt", zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). "Die zijn allemaal opgenomen in onze erfgoedbrochure. Op de 15 meest vermeldenswaardige punten hebben we infopanelen geplaatst. Bij de 'Harelbeeksestraat 49', bijvoorbeeld, waar je in de vensterbank nog steeds de kogelinslagen kan zien van de Leieslag. Ook de beschermde roterij Sabbe komt aan bod, net als de Centrumschool, die vroeger nog een moederhuis is geweest en De Stokerijmolen die al sinds 1796 in het Kuurns straatbeeld staat."





Even blijven plakken

Met de erfgoedroute wil Kuurne het toerisme in de gemeente een boost geven. Toerisme? In Kuurne? "We gaan géén dagjestoeristen lokken die louter en alleen Kuurne komen bezoeken, dat beseffen we ook wel. Maar elk jaar rijden 24.000 mensen voorbij de Leie in Kuurne. Als we die een reden kunnen geven om even in onze gemeente te kunnen blijven plakken, waarom niet?", zegt Benoit.





Volgens Dejaeghere kan de route ook leuk zijn voor nieuwe inwoners van de gemeente. "Albert Vermoere was een spion uit Kuurne die in de Eerste Wereldoorlog honderden mensen de grens met Nederland heeft helpen overvluchten. Hij is gevat door de Duitsers en gefusilleerd op een zucht van het einde van de oorlog. Voor inwoners die daar in de nieuwe A. Vermoerestraat komen wonen, is het toch interessant om te weten waar hun straat naar genoemd is?"





Alle erfgoedpunten worden in een app opgenomen. Als je de app aanlegt, krijg je telkens je in de buurt van een erfgoedpunt komt, een pushbericht. "We mikken immers ook op een jong publiek", zegt Saraï Sabe van de Vrijetijdsdienst. "Op elk infopaneel staat ook een opdracht of een vraagje voor de kindjes, zodat zij ook iets leuks te doen hebben terwijl de ouders het paneel lezen."





De brochure wordt verdeeld via alle gemeentelijke gebouwen. "En we proberen ook in Kortrijk enkele verspreidingspunten te scoren."