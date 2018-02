Kuurne-Brussel-Kuurne luidt start wielerseizoen in 26 februari 2018

02u27 0

Met wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne is ook het wielerseizoen in onze regio feestelijk afgetrapt. "We mochten heel wat mensen verwelkomen bij de start en aankomst", zegt Bram Schietgat van de organisatie. "Bij ons kunnen wielerfans namelijk tot vlakbij de ploegbussen op de Brugsesteenweg, er zijn weinig koersen waar dat nog mogelijk is. Fans kunnen er een glimp opvangen van hun favoriete renners, terwijl die zich aan het klaarmaken zijn voor de wedstrijd. Ook de ploegvoorstelling aan de Kubox, door Michel Wuyts, kon ook op heel wat belangstelling rekenen."





"We komen graag kijken naar de start", zegt Vincent Demey uit Rekkem. "We gaan met een bende maten eerst op bezoek bij een vriend die in Kuurne woont. Daar aperitieven we op het gemak en daarna zakken we af naar de start. Kuurne-Brussel-Kuurne is een aangename koers omdat je hier nog dicht tot bij de renners kan raken. De kou kan ons niet deren. Zolang het niet regent, zijn we tevreden."





Zaterdag konden wielertoeristen - voor het zevende jaar op rij al - even in de voetsporen treden van de profs, tijdens de wielertoeristenrit Kuurne-Brussel-Kuurne Cyclo. Ze konden kiezen voor een parcours van veertig, zeventig of honderd kilometer. 3.400 fietsliefhebbers tekenden present voor deze eerste grote wielertoeristenrit van het seizoen. (JME)