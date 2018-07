Kurt en Hannelore zijn Poorterskoppel 12 juli 2018

Kurt Marreel en Hannelore Dupon zijn op het 53ste Sint-Pietersfestival in Kuurne verkozen tot Poorter en Poorteres. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de verkiezing dat een écht koppel het Poorterskoppel wordt. Kurt nam al van bij de eerste proeven een sterke koppositie in, Hannelore wist zich pas in de laatste proef naar de eerste plaats te werken. "Ik wilde dat niemand anders de Poorteres naast Kurt zou worden", grapt ze. Zij zullen de wijk het komende jaar vertegenwoordigen op Kuurnse evenementen.





(JME)