Kunst in het Vlaspark 17 augustus 2018

In het Vlaspark in Kuurne zijn deze zomer twee kunstinstallaties van internationale designers te zien: Maria Pita Guerreiro uit Portugal en het duo Sahil Thappa uit India en Déborah Janssens uit Frankrijk, die zichzelf Liquid State noemen.





"Het is een traditie geworden om in de zomer kunst te plaatsen langs de Leieboorden", zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). "Na de passage van kunstenaars Jonas Verhamme (2015), Nesten (2016) en David Duits (2017) kozen we dit keer om samen te werken met Designregio Kortrijk. Dit keer vind je kunst in ons prachtige Vlaspark. Natuur en cultuur zijn een prachtige combinatie."





De eerste installatie is de 'Rainy Parasol', een trechtervormige omgekeerde parasol, die de regen verzamelt en naar een reservoir in de centrale paal leidt. Het verzamelde water zal een lichtsysteem activeren naar gelang de hoeveelheid. Talking Bridge bestaat uit twee 2 akoestische spiegels waarmee mensen met elkaar kunnen praten door een communicatieve brug. Om het te gebruiken, moet je spreken tegen het centrale punt. Door akoestische fysieke wetten gaat het geluid naar de andere spiegel.





(JME)