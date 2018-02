KSA organiseert Radioactive 01 februari 2018

De Hernieuwers van KSA Leiezonen Kuurne organiseren zaterdag 3 februari de vijfde editie van de fuif Radioactive. De Kubox wordt die avond ondergedompeld in een 'radioactieve sfeer'.





Met de winst van het evenement zorgt de leiding van de Hernieuwers voor een leuke activiteit. Het grootste deel gaat naar materiaal, weekenden en kampen van deze jeugdbeweging. Op de affiche staan Dj Fox, Fragil en Double Trouble, en Sem Thomasson. Deze dj heeft al meerdere keren op tomorrowland en in de Versus gestaan. Tickets kosten 4 euro in voorverkoop en 6 euro aan de deur. Deuren gaan open om 20u. (JME)