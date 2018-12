Kruispunt Noordlaan/Industrielaan ten vroegste op 11 december open Droog weer nodig voor de laatste werkzaamheden Joyce Mesdag

04 december 2018

Het kruispunt van de Noordlaan met de Industrielaan in Kuurne zal nog minstens tot 11 december afgesloten blijven. Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer is daar met enkele werken bezig om het kruispunt veiliger te maken. Zo kreeg de Noordlaan een echt fietspad. De lus rond het bufferbekken zal enkel nog in tegenwijzerzin afgelegd mogen worden. Vanuit de Industrielaan mag je nog rechtdoor richting Heule, maar omgekeerd zal dat niet meer mogen. Wie van Heule komt, moet rechts de Noordlaan inrijden, om de lus te maken en zo opnieuw in de Industrielaan terecht te komen.

“De werken zijn eigenlijk zo goed als klaar”, zegt schepen van Openbare Werken Francis Watteeuw (sp.a). “Enkel de detectielus voor de verkeerslichten moet geplaatst worden, en de belijning moet nog geschilderd worden. Voor die twee zaken is echter droog weer nodig, en het weer is ons wat dat betreft niet goed gezind. Normaal zou het kruispunt op 1 december terug open gaan, maar het is dus wachten op droge dagen. De nieuwe streefdatum is voorlopig 11 december.”