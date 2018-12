Kruispunt Noordlaan/Industrielaan gaat vrijdag open Joyce Mesdag

13 december 2018

Vrijdag om half tien gaat het kruispunt Noordlaan/Industrielaan in Kuurne opnieuw open. Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer maakte het kruispunt, waar in het verleden enkele zware ongelukken gebeurden, verkeersveiliger. Op het kruispunt zelf werden verkeerslichten geplaatst, en de verkeersstroom wordt er anders georganiseerd: de lus rond het bufferbekken kan enkel nog in tegenwijzerzin afgelegd worden. Vanuit de Industrielaan mag je nog rechtdoor richting Heule, maar omgekeerd mag dat niet meer. Wie van Heule komt, moet dus rechts de Noordlaan inrijden, om de lus te maken en zo opnieuw in de Industrielaan terecht te komen. De Noordlaan kreeg daarnaast langs beide kanten van het bufferbekken een echt fietspad. “We zijn heel blij dat dit zwart punt in Kuurne aangepakt is”, zegt schepen Francis Watteeuw (sp.a) . “Het volgende gevaarlijke punt in Kuurne dat aangepakt wordt, is de kruising van de Ringlaan en Brugsesteenweg.” Daar gebeurden in het verleden enkele dodehoekongevallen, onder meer Joeri Verbeeck uit Heule raakte daar zwaar gewond. “AWV heeft laten weten dat ze daar komend voorjaar starten.” Het fietspad schuift er op richting Ter Ferrants. Fietsers en voetgangers zullen er ook eerder groen krijgen dan het gemotoriseerd verkeer, zodat zij de Ringlaan al overgestoken zullen hebben op het moment dat het andere verkeer uit de Brugsesteenweg rechts afslaat.