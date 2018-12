Kruispunt Noordlaan/Industrielaan donderdag 13 december opnieuw open Joyce Mesdag

10 december 2018

14u01 2

Het kruispunt van de Noordlaan met de Industrielaan in Kuurne gaat op donderdag 13 december open.

Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer is daar met werken bezig om het kruispunt veiliger te maken. Normaal zou het kruispunt op 1 december weer open gaan, maar het was wachten op droge dagen voor de laatste afwerking. Donderdagmiddag, 13 december, zal verkeer er opnieuw mogelijk zijn. Opgelet, vanuit de Industrielaan mag je nog rechtdoor richting Heule, maar omgekeerd zal dat niet meer mogen. Wie van Heule komt, moet rechts de Noordlaan inrijden, om de lus te maken en zo opnieuw in de Industrielaan terecht te komen. De lus rond het bufferbekken zal dus alleen nog in tegenwijzerzin afgelegd mogen worden.