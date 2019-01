Kris Quartier krijgt Erkentelijkheidstrofee Joyce Mesdag

07 januari 2019

22u15 0

De members van de Orde van de Ezel in Kuurne hebben hun Erkentelijkheidstrofee ‘De Helpende Hand’ toegekend aan Kris Quartier. De trofee, een kunstwerk, wordt elk jaar uitgereikt aan iemand die zich ten dienste heeft gesteld van anderen en ‘een algemene en onbaatzuchtige inzet heeft getoond voor het welzijn van de medemens’. Kris zet zich onder meer in voor bloemenvereniging Carpe Diem, de kerkraad en het buurtcomité van de Weidenstraat. Sinds kort is hij ook vrijwilliger bij het Ventuel, een vereniging die zich inzet voor mensen met jongdementie.