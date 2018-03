Kettingzagen en boormachines gestolen bij Waak 28 maart 2018

Dieven gingen aan de haal met kettingzagen en boormachines uit het magazijn van de groendienst van de Waak langs de Heirweg in Kuurne. Vermoedelijk drongen de dieven afgelopen weekend het magazijn binnen.





Ze gingen ervandoor met een aanzienlijke buit. Het is niet de eerste keer dat er ingebroken wordt in de Waak, dat heel wat onderhoudsopdrachten uitvoert voor steden en gemeenten zoals Kortrijk. Die werken komen niet in het gedrang.





(AHK)