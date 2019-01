Kersvers voorzitter hulpverleningszone Fluvia glijdt uit op ijsplek: morgen operatie na gecompliceerde enkelbreuk Hans Verbeke

31 januari 2019

14u06 0 Kuurne Op weg naar een vergadering in het gemeentehuis waar de machtsoverdracht zou plaatsvinden in de hulpverleningszone Fluvia, is kersvers voorzitter Francis Benoit (46) donderdagmorgen uitgegleden op een ijsplek. “Ik hoorde het kraken in mijn enkel en kon niet meer rechtstaan”, zegt de Kuurnse burgemeester. “Daar lag ik dan, in de vrieskou.” Benoit was niet alleen, deze voormiddag op de spoedafdeling. “Tientallen mensen moesten geholpen worden, allemaal omdat ze ook gevallen waren. Er was wel wat hilariteit, omdat net ik ook tot de slachtoffers behoorde.”

In het gemeentehuis van Kuurne was deze voormiddag een vergadering gepland voor de machtsoverdracht in de hulpverleningszone Fluvia. Deerlijks burgemeester Claude Croes (CD&V) geeft de fakkel door aan zijn Kuurnse collega en partijgenoot Francis Benoit. Ook zonecommandant Frank Maertens zou van de partij zijn. “Omdat het niet zo ver is van waar ik woon en een wandeling altijd deugd doet, besloot ik te voet te gaan”, zegt Francis Benoit. “Maar ik was de wijk nog niet uit toen ik plots uitgleed op een plaats waar de sneeuw wel geruimd was door de bewoners maar waar zich een ijsplek had gevormd. Voor ik goed en wel besefte wat er gebeurde, lag ik languit op de grond. Ik hoorde iets kraken in mijn enkel en had meteen ook hevige pijn. Rechtstaan, lukte niet meer.”

Hulp opgedaagd na vijf minuten

Francis Benoit probeerde met zijn smartphone iemand te bereiken die ‘m kon komen ophalen. “Maar na een minuut of vijf daagde plots Joachim Van Wonterghem op. Hij verloste me van de ijskoude grond en bracht me naar het ziekenhuis. Onderweg praatte hij voortdurend op me in. Dat was nodig want ik leed zoveel pijn dat ik vreesde het bewustzijn te zullen verliezen.” Benoit werd goed opgevangen op de spoedafdeling van het AZ Groeninge in Kortrijk. “Het was er nochtans heel druk. In de loop van de voormiddag maakten tientallen mensen hun opwachting, vrijwel allemaal nadat ze ook uitgegleden waren. Je ziet: voorzichtig zijn, is niet altijd een garantie dat je zonder kleerscheuren op je bestemming geraakt.”

Gecompliceerde breuk en dus enkele weken immobiel

Na een bezoekje aan de afdeling radiologie bleek dat Benoit een gecompliceerde breuk had opgelopen aan de enkel van zijn linkervoet. “Mijn linkerbeen is nu ingepakt in een voorlopig gipsverband, zodat ik mijn enkel zeker niet kan bewegen. Morgen moet dat gipsverband er echter alweer af. Dan wordt tijdens een operatie een plaatje aangebracht om alles weer netjes op de juiste plaats te krijgen en het genezingsproces te laten starten. Er wachten mij alvast zes weken gips. In het begin zal ik niet mogen stappen. Hopelijk mag dat na enkele weken weer wel, ik ben er de persoon niet naar om stil te zitten. Eerste schepen Ann Messelier zal me tijdelijk vervangen.”

Voorzitter Fluvia op spoed: hilariteit bij hulpverleners

Dat net Francis Benoit, de kersverse voorzitter van de hulpverleningszone Fluvia, op de spoedafdeling belandde, wekte hilariteit op bij een aantal hulpverleners die hij er ontmoette. “Ah, daar moet je tegen kunnen”, zegt de Kuurnse burgemeester. “Zo’n enkelbreuk is ernstig maar anderzijds ook niet levensbedreigend. En dus kan een plagerijtje wel. Het voordeel is, dat ik met enkele facetten van de hulpverlening en medische zorgen heb kennisgemaakt. Nooit eerder liep ik een breuk op of moest ik voor dringende zorgden naar de spoedafdeling. En dan te weten dat ik als chef van mijn gemeente deze en vorige week heel hard bezig geweest ben met het bestrijdingsplan voor de gladheid en probeerde bij te sturen waar nodig, om onze service naar de bevolking toe nog te verbeteren. Dan is het wel een beetje zuur dat uitgerekend ik ook nogal onzacht tegen dek ga. Het is ook best ironisch dat het gebeurde toen ik op weg was naar de vergadering waar mijn vriend Claude het voorzitterschap van de hulpverleningszone effectief aan mij ging doorgeven.”

Zelfde scenario op het platteland: wat dan?

Benoit beseft dat hij al bij al nog snel uit z’n benarde situatie gered werd. “Achteraf heb ik me de bedenking gemaakt dat het een geluk was dat dit mij overkwam in het centrum van de gemeente. Op het platteland heeft zo’n val misschien wel nog kwalijker gevolgen. Stel je voor dat iemand zonder telefoon daar net hetzelfde overkomt. Weinig of geen verkeer, niemand kunnen bereiken… ik mag er niet aan denken.” Benoit zal het door zijn val noodgedwongen wat kalmer aan moeten doen. “Me verplaatsen wordt moeilijk, zeker de eerste weken. Maar aan het hoofd mankeert niks en dus kan ik toch in zekere mate blijven functioneren. Anderzijds is het misschien niet slecht dat ik nu gedwongen wordt om wat rust te nemen. De laatste maanden, en zeker januari, is slopend geweest. Het kan geen kwaad om wat te recupereren”, besluit de Kuurnse burgervader.