Kandidaten gekend bij Nieuw Kuurne 29 mei 2018

Na CD&V heeft nu ook Nieuw Kuurne de volledige lijst bekendgemaakt. Het was eerder al geweten dat niet Geert Veldeman, maar gedeputeerde Carl Vereecke de lijst zou trekken en Veldeman die lijst zou duwen.





De top vijf wordt verder aangevuld met Ann Dendauw-Vanooteghem, Johan Deylgat, André Vandenheede en Fanny Decock. Germain Vandesompele krijgt de voorlaatste plaats. Voor de andere kandidaten is er nog geen plaats bekend. Het zijn Lawrence Bouckaert, Rik Bouckaert, Christine Decorte, Sabina Dejonghe, Maurina Demeulenaere, Jean-Claude Lagappe, Brigitte Lahousse, Tom Leece, Claude Nuyttens, Kaat Nuyttens, Nele Remmerie, Barbara Vens, Kelly Vermote, Isabelle Vereecke, Severino Werbrouck en Loritano Wylin.





"Ons uitgangspunt is eenvoudig. We gaan voor een helder bestuur met duidelijke doelstellingen en een eerlijke communicatie en willen een beleid op maat van onze verschillende kernen", aldus lijsttrekker Carl Vereecke. (XCR)