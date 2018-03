Kamagurka exposeert in Galerie Depypere 02 maart 2018

Kamagurka is van 3 tot en met 25 maart te gast in Galerie Jos Depypere, Kerkstraat 59 in Kuurne.





De veelzijdige kunstenaar, die vooral bekendheid geniet als cartoonist, toont er recente schilderijen. De tentoonstelling is kosteloos toegankelijk van woensdag tot en met zondag, telkens van 14 tot 18.30 uur, en op afspraak: 056/71.13.40. Meer info: www.galeriedepypere.be (PHM)